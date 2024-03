Asiens Börsen notieren zum Wochenende fester

Die Börsen in Asien schlossen den Freitagshandel positiv ab.

In Tokio gewann der japanische Leitindexbis zur Schlussglocke 0,50 Prozent auf 40.369,44 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite derweil mit einem Gewinn von 1,01 Prozent bei 3.041,17 Zählern. In Hongkong blieb der Handel am Freitag unterdessen aus. Der Hang Seng verweilte bei seinem Schlussstand von Donnerstag (0,91 Prozent höher bei 16.541,42 Einheiten).

Die wichtigen US-Preisdaten am Freitag rückten näher, aber da diese erst nach Handelsende in Asien veröffentlicht werden, können die Börsen auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß - erst am Montag reagieren. Daher dominierten die Daten die regionalen Märkte weniger.

Redaktion finanzen.at und Dow Jones