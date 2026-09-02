Ölpreis (WTI)

90,74
USD
0,52
0,58 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Ölschock trifft Asien 02.09.2026 07:41:00

Asiens Techbörsen unter Druck: Nikkei und KOSPI brechen deutlich ein

Asiens Techbörsen unter Druck: Nikkei und KOSPI brechen deutlich ein

Der eskalierende Iran-Konflikt lässt die Ölpreise steigen und schickt Asiens Technologiebörsen tief ins Minus.

  • Der eskalierende Iran-Konflikt treibt die Ölpreise über Nacht deutlich nach oben
  • Steigende Anleiherenditen belasten vor allem technologielastige Börsen in Asien
  • BoJ-Chef Ueda stellt weitere Zinsschritte gegen die Yen-Schwäche in Aussicht

Zur Wochenmitte zeigen sich die asiatischen Indizes mit Abgaben. Grund ist der über Nacht kräftig gestiegene Ölpreis, nachdem sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten weiter zuspitzt.

So verliert der japanische Nikkei 225 zeitweise kräftige 2,99 Prozent auf 64.234,12 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,82 Prozent tiefer bei 3.947,26 Zählern.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,96 Prozent schwächer bei 25.087,22 Einheiten.
Der südkoreanische KOSPI gerät stärker unter Druck und verliert stellenweise 3,65 Prozent auf 6.585,14 Stellen.

Eskalation im Iran-Konflikt treibt Ölpreise

Wie Dow Jones Newswires berichtet, rechtfertigte US-Präsident Donald Trump die Angriffe der Vereinigten Staaten als Vergeltung für den Versuch des Iran, die Straße von Hormus am Wochenende zu verminen und US-Soldaten im Nahen Osten anzugreifen. Der Iran reagierte darauf mit dem Abschuss von Raketen und Drohnen. Jordanien, Kuwait und Bahrain meldeten Dow Jones Newswires zufolge feindlichen Beschuss. Die höheren Ölpreise treiben zudem die globalen Anleiherenditen nach oben und schüren erneut die Sorge vor weiteren Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Höhere Marktzinsen setzen insbesondere den technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea zu. Auch Rekordumsätze und eine angehobene Jahresprognose von Dell Technologies in den USA können die Stimmung im Technologiesektor kaum aufhellen.

Chipwerte prägen die Verluste in Japan und Südkorea

Angeführt werden die Verluste von Halbleiterwerten: So geben die Aktien der SoftBank Group kräftig nach, auch Advantest und Tokyo Electron fallen spürbar.

Anleger richten den Blick zudem auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan im weiteren Monatsverlauf. Notenbankchef Kazuo Ueda erklärte laut Dow Jones Newswires, die Zentralbank werde weitere Zinserhöhungen prüfen. Zuvor hatte US-Finanzminister Scott Bessent Ueda getroffen und laut Dow Jones Newswires zu entschlossenen geldpolitischen Maßnahmen gegen die Yen-Schwäche aufgerufen. In Südkorea geraten besonders die Schwergewichte Samsung Electronics und SK hynix unter Druck.

Im Blick bleibt, ob sich der Ölpreis in den kommenden Handelstagen weiter verteuert und ob die Bank of Japan bei ihrer Zinsentscheidung im weiteren Monatsverlauf tatsächlich nachlegt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie: Pflichtsieg im Pokal - Dortmund setzt sich mit 5:0 durch

Bildquelle: Servais Mont/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 90,74 0,52 0,58

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
07:17 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:04 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen