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15.06.2026 06:31:29
ASIRO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ASIRO präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASIRO 45,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,89 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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