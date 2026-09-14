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14.09.2026 06:31:29
ASIRO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ASIRO hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASIRO 29,16 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat ASIRO mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,87 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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