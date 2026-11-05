Asit C Mehta Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asit C Mehta Financial Services hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,04 Prozent auf 201,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Asit C Mehta Financial Services 229,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at