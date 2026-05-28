28.05.2026 06:31:29

Asit C Mehta Financial Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Asit C Mehta Financial Services hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asit C Mehta Financial Services 2,44 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 155,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 49,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 306,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,940 INR gegenüber -3,350 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 15,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 658,89 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 777,93 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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