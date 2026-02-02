|
02.02.2026 06:31:29
Asit C Mehta Financial Services legte Quartalsergebnis vor
Asit C Mehta Financial Services äußerte sich am 31.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asit C Mehta Financial Services ein Ergebnis je Aktie von -3,070 INR vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asit C Mehta Financial Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 146,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 166,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
