Asit C Mehta Financial Services legte Quartalsergebnis vor

Asit C Mehta Financial Services äußerte sich am 31.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asit C Mehta Financial Services ein Ergebnis je Aktie von -3,070 INR vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asit C Mehta Financial Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 146,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 166,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at