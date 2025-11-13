|
13.11.2025 06:31:28
Asit C Mehta Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Asit C Mehta Financial Services hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,90 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,400 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Asit C Mehta Financial Services 229,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
