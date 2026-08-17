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17.08.2026 06:31:29
ASJ vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ASJ hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 JPY, nach -0,890 JPY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 683,5 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 580,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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