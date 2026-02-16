ASJ veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ASJ lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

ASJ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,08 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,10 Prozent auf 706,7 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 624,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at