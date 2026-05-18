ASJ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASJ präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 722,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 821,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11,27 JPY. Im letzten Jahr hatte ASJ einen Gewinn von 31,04 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,90 Prozent auf 2,66 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte ASJ 2,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at