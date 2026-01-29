|
ASK Automotive: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ASK Automotive veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 4,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASK Automotive noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,84 Milliarden INR – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASK Automotive 9,15 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,20 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 10,45 Milliarden INR gelegen.
