ASK Automotive stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ASK Automotive hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,05 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASK Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,55 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,40 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 13,96 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at