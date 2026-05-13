13.05.2026 06:31:29

ASKA Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASKA Pharmaceutical hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 53,53 JPY gegenüber 35,36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,64 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 191,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 179,95 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 71,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 64,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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