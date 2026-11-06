ASKA Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ASKA Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18,24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASKA Pharmaceutical 17,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at