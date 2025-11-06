ASKA Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASKA Pharmaceutical hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASKA Pharmaceutical einen Umsatz von 16,02 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at