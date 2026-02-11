|
Asker Healthcare Group Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Asker Healthcare Group Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,613 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,69 Milliarden SEK erwartet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,940 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,73 Prozent auf 16,79 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,03 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,25 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 16,85 Milliarden SEK gerechnet.
