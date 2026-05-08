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08.05.2026 06:31:29
Asker Healthcare Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Asker Healthcare Group Registered lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,50 SEK. Im letzten Jahr hatte Asker Healthcare Group Registered einen Gewinn von 0,190 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 4,52 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,563 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,49 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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