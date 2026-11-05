|
05.11.2026 06:31:28
Asker Healthcare Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Asker Healthcare Group Registered hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asker Healthcare Group Registered ein EPS von 0,370 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Asker Healthcare Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 15,19 Prozent gesteigert.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,73 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.