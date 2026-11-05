Asker Healthcare Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asker Healthcare Group Registered hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asker Healthcare Group Registered ein EPS von 0,370 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Asker Healthcare Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 15,19 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,73 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at