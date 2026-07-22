Asker Healthcare Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asker Healthcare Group Registered hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Asker Healthcare Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Asker Healthcare Group Registered im vergangenen Quartal 4,69 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asker Healthcare Group Registered 3,99 Milliarden SEK umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,630 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,68 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at