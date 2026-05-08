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08.05.2026 06:31:29
Asker Healthcare Group Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Asker Healthcare Group Un hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asker Healthcare Group Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,6 Millionen USD – ein Plus von 32,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asker Healthcare Group Un 374,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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