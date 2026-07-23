Asker Healthcare Group Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asker Healthcare Group Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Asker Healthcare Group Un 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 500,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asker Healthcare Group Un 412,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at