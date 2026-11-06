Asker Healthcare Group Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asker Healthcare Group Un ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asker Healthcare Group Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Asker Healthcare Group Un einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 492,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 433,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at