12.02.2026 06:31:29
Asker Healthcare Group Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Asker Healthcare Group Un hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 USD. Im letzten Jahr hatte Asker Healthcare Group Un einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Asker Healthcare Group Un im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
