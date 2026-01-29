ASKUL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASKUL hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 76,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASKUL ein Ergebnis je Aktie von 23,02 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,73 Prozent auf 86,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASKUL 119,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at