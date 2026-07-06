ASKUL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ASKUL hat am 03.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 90,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASKUL ein Ergebnis je Aktie von 31,33 JPY vermeldet.

ASKUL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 245,410 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 95,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 400,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 481,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at