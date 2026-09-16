ASKUL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASKUL lud am 15.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASKUL 3,73 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 112,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at