ASKUL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASKUL hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

ASKUL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 82,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 120,90 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,15 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at