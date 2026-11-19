ASM Group lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatte ASM Group ebenfalls ein EPS von 0,010 PLN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,4 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,9 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at