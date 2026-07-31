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31.07.2026 06:31:29
ASM International NV NY Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ASM International NV NY Registered hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,67 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden USD – ein Plus von 23,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASM International NV NY Registered 947,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6,43 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,15 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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