ASM International NV NY Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASM International NV NY Registered hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 3,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASM International NV NY Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 4,91 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 863,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 812,8 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,67 USD. Im Vorjahr waren 15,09 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,58 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 17,49 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 3,67 Milliarden USD ausgegeben.

