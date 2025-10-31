ASM International NV NY Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ASM International NV NY Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,87 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 934,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at