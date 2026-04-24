ASM International NV NY Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASM International NV NY Registered lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 883,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at