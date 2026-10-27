|
27.10.2026 20:39:44
ASM International Q3 Profit Declines Despite Higher Revenue
(RTTNews) - ASM International N.V. (ASM.AS) on Tuesday reported lower net earnings for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, despite strong revenue growth.
Net earnings declined to EUR 308.1 million from EUR 384.2 million in the third quarter of 2025. Earnings per share fell to EUR 6.27 from EUR 7.82. Revenue increased to EUR 1.1594 billion from EUR 800.0 million.
Operating result rose to EUR 378.9 million from EUR 242.8 million, while earnings before income taxes declined to EUR 384.6 million from EUR 442.0 million. The prior-year period included an EUR 181.4 million impairment reversal related to investments in associates.
ASM.AS closed Tuesday's trading at EUR 743.20, up EUR 35.40 or 5.00 percent on the Amsterdam Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.