ASM Technologies legte Quartalsergebnis vor

ASM Technologies hat am 31.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 79,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 647,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at