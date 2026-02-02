|
02.02.2026 06:31:29
ASM Technologies legte Quartalsergebnis vor
ASM Technologies hat am 31.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 6,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 79,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 647,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!