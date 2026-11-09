ASM Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASM Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,64 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,09 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,68 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at