ASM Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASM Technologies lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 18,39 INR gegenüber 10,67 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASM Technologies 1,23 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at