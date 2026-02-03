ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|
03.02.2026 23:03:34
ASMALLWORLD AG – Veränderung im Verwaltungsrat
|
ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie
Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass Herr Chris Hartley per 6. Februar 2026 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ASMALLWORLD AG austreten wird. Der Rücktritt erfolgt aufgrund anderweitiger beruflicher Verpflichtungen.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASMALLWORLD AG
|Seidengasse 20
|8001 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH0404880129
|Valorennummer:
|A2JE3W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2270790
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2270790 03.02.2026 CET/CEST
