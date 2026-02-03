ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

03.02.2026 23:03:34

ASMALLWORLD AG – Veränderung im Verwaltungsrat

ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie
ASMALLWORLD AG – Veränderung im Verwaltungsrat

03.02.2026 / 23:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass Herr Chris Hartley per 6. Februar 2026 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ASMALLWORLD AG austreten wird. Der Rücktritt erfolgt aufgrund anderweitiger beruflicher Verpflichtungen.

Herr Hartley gehörte dem Verwaltungsrat seit 2022 an, nachdem die ASMALLWORLD AG im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eine gegenseitige Kapitalbeteiligung mit der Global Hotel Alliance (GHA) eingegangen war. In dieser Funktion hat Herr Hartley die Entwicklung und die Positionierung der Gesellschaft mit großem Engagement und fachlicher Expertise begleitet.

Der Präsident des Verwaltungsrats, Michael Manz, erklärt:
„Chris Hartley hat seit unserer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an der GHA einen wertvollen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der ASMALLWORLD AG geleistet. Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für seine Verdienste und wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft weiterhin viel Erfolg.“

Die Global Hotel Alliance (GHA) wird als Aktionärin der ASMALLWORLD AG anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2026 die Nominierung eines Ersatzmitglieds für den Verwaltungsrat beantragen.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASMALLWORLD AG
Seidengasse 20
8001 Zürich
Schweiz
ISIN: CH0404880129
Valorennummer: A2JE3W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2270790

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2270790  03.02.2026 CET/CEST

