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ASMALLWORLD hebt diesen Sommer mit PeakJet ab



29.07.2026 / 10:28 CET/CEST





Zürich, 29.07.2026 - Die ASMALLWORLD AG gibt eine neue Partnerschaft mit PeakJet bekannt und erweitert damit ihr Portfolio an erstklassigen Reisepartnern und Mitgliedervorteilen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit profitieren ASMALLWORLD-Mitglieder neu von exklusiven Vorteilen bei PeakJet. Damit ergänzt ein neues Semi-Private-Flugangebot die kuratierten Reisepartnerschaften von ASMALLWORLD.

Die Aufnahme von PeakJet unterstreicht das kontinuierliche Engagement von ASMALLWORLD für Reisepartnerschaften, die Komfort, Qualität und erstklassigen Service verbinden. PeakJet eröffnet eine neue Möglichkeit des privaten Fliegens: Reisende können einzelne Sitzplätze auf planmässigen Semi-Private-Flügen buchen, statt ein ganzes Flugzeug zu chartern. So wird das Erlebnis der privaten Luftfahrt zu einem Bruchteil der üblichen Kosten zugänglich.

„PeakJet erweitert unser Partnerportfolio um eine spannende neue Dimension und bietet unseren Mitgliedern eine leichter zugängliche und äusserst komfortable Möglichkeit, private Luftfahrt zu erleben“, sagt Zain Richardson, CEO von ASMALLWORLD. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unseren Fokus auf Partner, die echten Mehrwert bieten und zur bevorzugten reiseweise unserer Mitglieder passen.“

„ASMALLWORLD-Mitglieder erwarten von ihren Reisepartnern Qualität, Komfort und echten Mehrwert, und genau dafür wurde PeakJet entwickelt“, sagt Gianni Tronza, Mitbegründer und CEO der Peak Plus AG.



PARTNERSCHAFT MIT PEAKJET

PeakJet führt Flüge ab dem General Aviation Center in Zürich durch und ermöglicht Vorfeld-zu-Vorfeld-Reisen ohne Warteschlangen und Wartezeiten an kommerziellen Terminals. Das Unternehmen fliegt derzeit nach Nizza, Palma de Mallorca und Málaga. Weitere europäische Strecken, darunter Paris, München und Mailand, sind im Laufe des Jahres geplant.

ASMALLWORLD-Mitglieder profitieren von folgenden PeakJet-Vorteilen:

20 % Rabatt auf alle PeakJet-Flüge bei Online-Buchung in diesem Sommer.

Das Angebot gilt für Buchungen bis zum 31. August 2026.

Zugang zu Tarifen für Einzelsitzplätze ab Zürich nach Nizza, Palma de Mallorca und Málaga, ohne ein ganzes Flugzeug chartern zu müssen.

Direkter Zugang zum Vorfeld über das General Aviation Center in Zürich, sodass Mitglieder Warteschlangen an kommerziellen Terminals umgehen können.

Zugang zu weiteren neuen europäischen Strecken, die im Laufe des Jahres geplant sind, darunter Paris, München und Mailand.

Mitgliederangebot und vollständige Bedingungen: https://www.asmallworld.com/privileges/1050

STÄRKUNG DES ASMALLWORLD-ANGEBOTS

Mit PeakJet erweitert ASMALLWORLD seine Auswahl an exklusiven Reiseprivilegien um einen Vorteil für Mitglieder, die Wert auf Zeit, Komfort und unkomplizierten Zugang legen. Die Partnerschaft unterstreicht zudem den anhaltenden Fokus von ASMALLWORLD auf Marken, die der internationalen Gemeinschaft einen klaren und unverwechselbaren Mehrwert bieten.

Neben diesem neuen Angebot profitieren ASMALLWORLD-Mitglieder von zahlreichen Reiseprivilegien in den Bereichen Hotels, Flüge und Bodendienstleistungen. Dazu gehören VIP-Hotelvorteile wie Zimmer-Upgrades und Hotelguthaben für Spa sowie Speisen und Getränke, Elite-Status bei Hotels, Zugang zu Flughafenlounges über Priority Pass, Elite-Status bei SIXT sowie Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen weltweit.

DIE ASMALLWORLD-GRUPPE

Im Zentrum steht die private Mitgliedergemeinschaft ASMALLWORLD. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Luxusreiseplattform für anspruchsvolle Reisende und Branchenpartner. Im Kern ist ASMALLWORLD ein vertrauenswürdiges Netzwerk für moderne Luxusreisende, das Raum bietet, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und zahlreiche kuratierte Reiseprivilegien zu geniessen.

ASMALLWORLD-Mitglieder können sich über die App und Website austauschen, personalisierte Reiseinspiration erhalten und jährlich persönlich an über 950 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit teilnehmen. Das Spektrum reicht von ungezwungenen Treffen und exklusiven Lancierungen bis hin zu Galas, bedeutenden internationalen Sportveranstaltungen und grösseren Flagship-Wochenenden an ikonischen Destinationen wie Saint-Tropez und St. Moritz. Über die Mitgliedergemeinschaft hinaus umfasst die ASMALLWORLD-Gruppe massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. So fördert sie ein globales Netzwerk Gleichgesinnter und bietet kuratierten Zugang zu führenden Vorteilen im Luxusreisebereich und exklusiven Lifestyle-Erlebnissen.



Weitere Unternehmen im ASMALLWORLD-Reiseökosystem sind:

ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform mit Fokus auf die renommiertesten Hotels der Welt. Sie bietet die einzigartige «ASMALLWORLD VIP Rate», mit der Kunden ohne Aufpreis exklusive Reisevorteile geniessen können.

ASMALLWORLD Bespoke Travel ist eine High-End-Reiseagentur für personalisierte Reiseplanung. Sie fungiert als B2B-Partner für unabhängige Reiseberater und bietet ihren Mitgliedern gleichzeitig direkte B2C-Reiseerlebnisse.

ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance gemeinsam mit 50 führenden Hotelmarken, unterstützt unabhängige Hotels beim Zugang zum Treuenetzwerk GHA DISCOVERY.

First Class & More, ein abonnementbasierter Luxusreiseservice, mit dem Mitglieder Luxusreisen zu Insiderpreisen geniessen können.

ASMALLWORLD Concierge, ein massgeschneiderter Lifestyle- und Reiseconcierge-Service, der anspruchsvollen Mitgliedern individuelle Unterstützung, kuratierte Erlebnisse und nahtlose Organisation bietet.

The World’s Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, bietet seinen Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nightlife-Locations weltweit.

Jetbeds, eine führende Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und persönlichen Service bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

KONTAKT

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Seidengasse 20

8001 Zürich

Schweiz

info@asmallworldag.com

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