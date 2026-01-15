ASMARQ hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASMARQ lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 30,50 JPY gegenüber 43,57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASMARQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 174,91 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ASMARQ 232,45 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ASMARQ in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,36 Milliarden JPY im Vorjahr.

