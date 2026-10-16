ASMARQ hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ASMARQ hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 66,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASMARQ -4,080 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASMARQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 979,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 943,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at