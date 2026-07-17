ASMARQ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASMARQ veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 79,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,22 Milliarden JPY gegenüber 1,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at