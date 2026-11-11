Asmedia Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asmedia Technology präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Asmedia Technology 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,60 Prozent auf 83,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at