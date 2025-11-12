|
12.11.2025 06:31:28
Asmedia Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Asmedia Technology hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asmedia Technology 0,400 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Asmedia Technology im vergangenen Quartal 133,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asmedia Technology 65,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
