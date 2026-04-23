ASMI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ASMI gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 4,88 EUR gegenüber -0,590 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

ASMI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 862,5 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 839,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at