ASMI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ASMI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ASMI im vergangenen Quartal 698,3 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASMI 809,0 Millionen EUR umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 14,77 EUR gegenüber 13,95 EUR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat ASMI im vergangenen Geschäftsjahr 3,17 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASMI 2,93 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 14,94 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 3,14 Milliarden EUR taxiert.

