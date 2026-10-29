ASMI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASMI hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 6,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASMI 7,86 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,16 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 800,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at