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30.07.2026 06:31:29
ASMI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASMI ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASMI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASMI ein EPS von 4,12 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat ASMI 1,00 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 835,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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