ASMI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASMI äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 800,0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 778,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at