ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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12.10.2026 22:30:02
ASML: A Rule Breaker Test of Lasting Leadership
In the early 2000s, ASML (NASDAQ:ASML) committed to a technology that much of the microchip industry doubted would ever work. Extreme ultraviolet lithography, or EUV, prints chip circuits with light so fine it has to travel through a vacuum and bounce off some of the smoothest mirrors ever made.
If you get it wrong, you've spent billions on a machine nobody can use. ASML made the investment in the early 2000s, knowing full well it would take many years to pay off.
Martin van den Brink, an engineer who'd been there almost from the start, kept pushing. He's said the company came close to bankruptcy several times in its early years. The bet paid off, though, and today, nearly every leading-edge chip comes off an ASML machine.
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Nachrichten zu ASML NV
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13:00
|ASML Holding – Kapazitäten sollen 2028 noch stärker ausgebaut werden als geplant (NewsTool)
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13:00
|ASML Holding – Kapazitäten sollen 2028 noch stärker ausgebaut werden als geplant (NewsTool)
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12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
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11:34
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 2400 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|12:43
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:43
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:43
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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