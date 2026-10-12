ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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12.10.2026 22:30:02

ASML: A Rule Breaker Test of Lasting Leadership

In the early 2000s, ASML (NASDAQ:ASML) committed to a technology that much of the microchip industry doubted would ever work. Extreme ultraviolet lithography, or EUV, prints chip circuits with light so fine it has to travel through a vacuum and bounce off some of the smoothest mirrors ever made.

If you get it wrong, you've spent billions on a machine nobody can use. ASML made the investment in the early 2000s, knowing full well it would take many years to pay off.

Martin van den Brink, an engineer who'd been there almost from the start, kept pushing. He's said the company came close to bankruptcy several times in its early years. The bet paid off, though, and today, nearly every leading-edge chip comes off an ASML machine.

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12:43 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 ASML NV Buy UBS AG
07:51 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
14.10.26 ASML NV Buy UBS AG
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